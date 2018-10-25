Заарештовано заступницю голови «Ощадбанку»

Солом'янський районний суд Києва в четвер, 25 жовтня, взяв під варту заступницю голови правління «Ощадбанку» Ірину Земцову.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зазначається, що Земцова є першою арештованою серед підозрюваних у причетності до заволодіння 20 мільйонами доларів «Ощадбанку».

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Валентин Мусіяка повідомив, що просив суд взяти Земцову під варту із заставою у 50 мільйонів гривень. Однак суд відмовив і призначив альтернативу - 7 млн гривень застави.

Нагадаємо, за клопотанням Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Солом'янський районний суд обере запобіжний захід для десяти підозрюваних у розкраданні коштів «Ощадбанку».

Як вже повідомлялося, протягом вересня 2013 - січня 2014 років бенефіціарні власники групи «Креатив», діючи за попередньою змовою з посадовими особами зазначеної групи, а також посадовими особами «Ощадбанку», ТОВ «ЗМЖ» і ТОВ «Кредитне брокерське агентство», заволоділи 20 млн доларів, які «Креатив» отримав в «Ощадбанку».

Серед підозрюваних у справі про розкрадання в «Ощадбанку» фігурує народний депутат з групи «Воля народу» Станіслав Березкін.

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