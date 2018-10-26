 

30 октября

18:36

В поліції підтвердили: за стрілянину в Києві затримали бізнесмена Щура

18:25

Умер Давид Черкасский

18:17

В Париж съедутся Порошенко, Трамп и Путин

16:42

Украинских моряков обменяли на российских

14:04

«Астанавітєсь!»: суд втомився слухати захист Януковича і призначив дату його останнього слова

13:56

Новым главой Киевской ОГА стал бывший начальник полиции Киева

12:07

Угорщина відмовилась від «уповноваженого по Закарпаттю»

08:11

Дoбa OОС: поранено одного військовослужбовця

29 октября

11:32

Савченко звернулась за допомогою до екс-заступника генпрокурора Рената Кузьміна

08:49

Умер основатель первой украинской школы Донецка

08:35

Доба ООС: поранено одного українського військовослужбовця, знищено трьох окупантів

28 октября

16:09

Элина Свитолина выиграла итоговый турнир WTA

09:17

Доба ООС: загинув український військовослужбовець

27 октября

12:31

Уряд з другої спроби опублікував постанову про ціни на газ з травня-2019 і січня-2020

09:45

Вночі Україна переходить на «зимовий час»

09:30

Гройсман відповів на погрози керівника «Укрпошти» припинити доставку пенсій

08:52

Дoба ООС: поранено двох військовослужбовців

26 октября

20:37

Справа «Ощадбанку»: син нардепа та ще кілька підозрюваних вийшли з-під варти

15:20

Хуг заявив, що його інтерв'ю про росіян на Донбасі «не відображало його точку зору»

14:49

Наступного тижня до Києва приїде Меркель

11:16

Заступниця голови «Ощадбанку» вже вийшла з-під варти

09:33

Дoба ООС: поранено одного українського військовослужбовця

25 октября

16:05

Заарештовано заступницю голови «Ощадбанку»

15:53

Європарламент засудив дії РФ в Азовському морі

14:15

Олег Сенцов став лауреатом премії імені Сахарова

12:20

В «ДНР» уже разобрались: Богачев им не враг

11:33

Курченко обязали поделиться награбленным с бандитами «ДНР»

11:23

Уряд схвалив звільнення голів 4 областей

10:53

Население Ичнянского района приглашают вернуться в родные дома: пожар на арсенале полностью ликвидирован

10:30

Гройсман перевіряє, чи можна швидко доїхати до аеропорту «Бориспіль» залізничним експресом

Дoба ООС: поранено одного українського військовослужбовця

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні на 07:00 26 жовтня говориться:

«Упродовж минулої доби, 25 жовтня, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Окупанти 17 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Під час цього 4 рази було застосовано озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Так, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Золоте, Світлодарськ, Луганське, Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Позиції Об'єднаних сил в районі населеного пункту Світлодарськ противник обстрілював з озброєння БМП і мінометів 120-го калібру, тут же, а ще по опорних пунктах біля Луганського та Авдіївки, окупанти застосували міномети калібру 82 мм.

Аж чотири рази потрапляли під ворожий вогонь позиції Об'єднаних сил у районі Авдіївки. З початку доби ворог використовував для обстрілів гранатомети та стрілецьку зброю, а під кінець – додав ще й міномети калібру 82 мм. Війська, що обороняються, тримають ситуацію у цьому районі під контролем та готові до реагування на різкі зміни в обстановці.

Також неодноразово, російські окупанти цинічно обстрілювали наші опорні пункти на Маріупольському напрямку - неподалік Павлополя і Широкиного. У всіх випадках відкриття вогню противником, вживаються адекватні заходи, в тому числі й превентивні.

За даними розвідки, минулої доби знищено одного та поранено п'ятьох бойовиків російсько-окупаційних військ.

Від початку поточної доби противник вогневої активності не проявляв.

У ході бойових дій 25 жовтня одного військовослужбовця Об'єднаних сил поранено».


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

26 Октября 2018 09:33

 

 

Діяльність якого органу найбільш викликає у Вас довіру?

Національна поліція (8)

Генеральна прокуратура (4)

Національне антикорупційне бюро (51)

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (3)

Служба безпеки України (24)

Головна військова прокуратура (4)

Жодна структура з цього переліку довіри не заслуговує (155)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 