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Наступного тижня до Києва приїде Меркель
Канцлер Німеччини Ангела Меркель відвідає Київ у четвер, 1 листопада, й обговорить із президентом України Петром Порошенком, зокрема, Мінські домовленості, повідомила журналістам офіційний представник уряду ФРН Ульріке Деммер.
«У центрі переговорів будуть двосторонні відносини»,- сказала У. Деммер журналістам у Берліні в п'ятницю.
Політики також обговорять ситуацію в зоні конфлікту на сході України та «хід реалізації Мінських домовленостей».
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