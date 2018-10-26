Хуг заявив, що його інтерв'ю про росіян на Донбасі «не відображало його точку зору»

Перший заступник глави Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг заявив, що опублікований 25 жовтня у виданні Foreign Policy текст інтерв'ю не відображав його точку зору.

Про це він сказав на брифінгу у п'ятницю, 26 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Опублікований учора текст вводив в оману та не відображав моєї точки зору. Вже була оприлюднена виправлена версія», - наголосив Хуг.

Він уточнив, що СММ ОБСЄ не робить висновків, а встановлює факти. Зокрема, за його словами, спостерігачі неодноразово документували конвої, які заїжджали в Україну і виїжджали з неї на ділянках кордону з РФ, де немає офіційних пунктів пропуску. Крім того, представники місії говорили з бойовиками, яких затримали військовослужбовці ЗСУ і які стверджували, що вони є представниками регулярних військ РФ.

«Всі ці факти я згадав у інтерв'ю, і ці факти говорять самі за себе», - наголосив Хуг.

25 жовтня видання Foreign Policy опублікувало інтерв'ю з першим заступником глави Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александром Хугом, у якому він, нібито, заявив, що ОБСЄ бачить конвої та уніформу РФ, проте прямих доказів присутності Росії на Донбасі немає.

Проте згодом видання прибрало інформацію про відсутність доказів присутності Росії на Донбасі з цього інтерв'ю, а наприкінці тексту розмістило ремарку, в якій вказало, що відкоригувало його в частині про відсутність доказів присутності Росії в зоні бойових дій на Донбасі, оскільки «це зауваження... не передає те, що він (Хуг) мав на увазі».

Александр Хуг залишить посаду заступника голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні з 31 жовтня. Його наступником стане Марк Етерінгтон.