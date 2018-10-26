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Справа «Ощадбанку»: син нардепа та ще кілька підозрюваних вийшли з-під варти

Син нардепа Станіслава Березкіна Максим вийшов з ізолятору тимчасового тримання, крім того, ізолятор полишили ще кілька посадових осіб «Креативу».


Про це йдеться у прес-релізі юркомпанії EQUITY, адвокати якої представляли інтереси Березкіна в суді, повідомляє Українська правда.

«Сьогодні, 26 жовтня 2018 року, о 16:30 колишній акціонер групи компаній «Креатив» Максим Березкін залишив ізолятор тимчасового тримання», - зазначила юридична компанія.

Крім того, за даними адвокатів, станом на 18:00 колишній головний бухгалтер «Креатив» та двоє працівників ПАТ «Креатив Груп» також залишили слідчий ізолятор.

О 18:20 на волю вийшов і екс-керівник ЗАТ «Креатив».

«Станом на 18:50 залишило ізолятори шестеро колишніх власників та посадових осіб групи компаній «Креатив», захист яких здійснює юридична компанія», - йдеться у прес-релізі.

Раніше стало відомо, що за п’ятьох арештованих у справі про заволодіння 20 мільйонами доларів в «Ощадбанку» внесли заставу.

25 жовтня Солом'янський райсуд взяв під варту заступницю голови правління «Ощадбанку» Ірину Земцову, яку підозрюють у причетності до заволодіння 20 мільйонами доларів держбанку, а також ще чотирьох фігурантів справи.

Всього у цій справі було арештовано 10 людей.

НАБУ та САП повідомили, що розслідують заволодіння 20 мільйонами доларів США державного Ощадбанку, організоване народним депутатом.

У САП пообіцяли найближчим часом направити до ГПУ подання на зняття недоторканності з нардепа.


"ОБКОМ"

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26 Октября 2018 20:37

 

 

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