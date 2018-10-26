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Справа «Ощадбанку»: син нардепа та ще кілька підозрюваних вийшли з-під варти
Син нардепа Станіслава Березкіна Максим вийшов з ізолятору тимчасового тримання, крім того, ізолятор полишили ще кілька посадових осіб «Креативу».
Про це йдеться у прес-релізі юркомпанії EQUITY, адвокати якої представляли інтереси Березкіна в суді, повідомляє Українська правда.
«Сьогодні, 26 жовтня 2018 року, о 16:30 колишній акціонер групи компаній «Креатив» Максим Березкін залишив ізолятор тимчасового тримання», - зазначила юридична компанія.
Крім того, за даними адвокатів, станом на 18:00 колишній головний бухгалтер «Креатив» та двоє працівників ПАТ «Креатив Груп» також залишили слідчий ізолятор.
О 18:20 на волю вийшов і екс-керівник ЗАТ «Креатив».
«Станом на 18:50 залишило ізолятори шестеро колишніх власників та посадових осіб групи компаній «Креатив», захист яких здійснює юридична компанія», - йдеться у прес-релізі.
Раніше стало відомо, що за п’ятьох арештованих у справі про заволодіння 20 мільйонами доларів в «Ощадбанку» внесли заставу.
25 жовтня Солом'янський райсуд взяв під варту заступницю голови правління «Ощадбанку» Ірину Земцову, яку підозрюють у причетності до заволодіння 20 мільйонами доларів держбанку, а також ще чотирьох фігурантів справи.
Всього у цій справі було арештовано 10 людей.
НАБУ та САП повідомили, що розслідують заволодіння 20 мільйонами доларів США державного Ощадбанку, організоване народним депутатом.
У САП пообіцяли найближчим часом направити до ГПУ подання на зняття недоторканності з нардепа.
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