Дoба ООС: поранено двох військовослужбовців

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні на 07:00 27 жовтня говориться:

«Упродовж минулої доби, 26 жовтня, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Окупанти, без застосування озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, 8 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ.

Так, протягом минулої доби, ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Авдіївка, Тарамчук, Красногорівка, Павлопіль, Водяне та Гнутове.

Російські окупаційні війська вели інтенсивний прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Два рази упродовж доби противник обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі Авдіївки.

В ході бойових дій двох військовослужбовців Об'єднаних сил поранено.

Підрозділи, що обороняються, тримають ситуацію під своїм контролем та готові до реагування на різкі зміни в обстановці.

За даними розвідки, одного окупанта минулої доби знищено та ще 7 - поранено.

Від початку поточної доби ворог вогневої активності не проявляв».