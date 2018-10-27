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Гройсман відповів на погрози керівника «Укрпошти» припинити доставку пенсій

Прем'єр міністр Володимир Гройсман пообіцяв не допустити припинення виконання ПАТ «Укрпошта» доставки пенсій українцям і запропонував її менеджменту звільнитися, якщо вони не згодні з важливістю цієї соціальної функції.


«Це неприпустимо - не доносити пенсії пенсіонерам. Я цього не допущу. Економити нехай починають з себе - своїх заробітних плат (див. про це В новом контракте главный «реформатор» «Укрпошты» выбил себе у министра Омеляна оклад в 744 тысячи – «Обком»). Якщо менеджмент «Укрпошти» не розуміє важливості соціальної функції компанії, і це буде їх незмінна позиція - я б радив їм усім зібратися, написати заяви і перейти на іншу роботу. Ми призначали менеджмент на конкурсній основі не для того, щоб вони брали в заручники всіх, особливо пенсіонерів», - цитує прес-служба Кабміну коментар В.Гройсмана щодо можливості закриття кількох тисяч відділень «Укрпошти», що суттєво ускладнить доставку не тільки кореспонденції, а й пенсій, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Прем'єр-міністр також зазначив, що недавно в «Укрпошту» було призначено незалежну наглядову раду і уряд планує звернутися до неї з проханням дати оцінку ситуації і вплинути на керівництво компанії.

«Пошта буде доставляти пенсії, і це принципово важливо для людей. Українська пошта має працювати для українських громадян», - заявив В.Гройсман.

За його словами, якщо компанії не вистачає коштів, можна подумати над розвитком тих напрямів діяльності, які перетворять «Укрпошту» в прибуткову компанію і дозволять платити співробітникам, перш за все пересічним листоношам, гідну зарплату.

«Я розумію, є проблеми. Але я підкреслюю: ми наймали управлінців, щоб вони ці проблеми вирішували, а не створювали нові», - додав глава уряду.

Раніше гендиректор І.Смілянський в інтерв'ю газеті «Урядовий кур'єр» заявив, що «Укрпошта» має намір оптимізувати мережу в селах, вибудувану під доставку пенсій, якщо тариф на доставку не буде змінений.

«З 1 січня 2019 роки не будемо доставляти пенсії, закриємо 5-7 тисяч стаціонарних відділень, звільнимо частину адміністративного і виробничого персоналу», - заявив глава «Укрпошти».

У вересні Смілянський в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна» також заявив, що «Укрпошта» планує припинити здійснення доставки пенсій у разі, якщо новий тариф на неї не буде затверджений.


"ОБКОМ"

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27 Октября 2018 09:30

 

 

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