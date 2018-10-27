Уряд з другої спроби опублікував постанову про ціни на газ з травня-2019 і січня-2020

Вказана постанова Кабміну була опублікована на «Урядовому порталі» в четвер, але згодом була видалена.

Кабінет міністрів опублікував на своєму порталі постанову, згідно з якою ціни на газ для населення зростатимуть у три етапи, повідомляє Економічна правда.

З документом можна ознайомитися за посиланням.

Згідно з документом, у період з 1 листопада 2018 року по 1 травня 2019 року ціна на газ для населення становитиме 6235,5 гривні без ПДВ, витрат на транспортування та надбавки облгазів.

Разом з ПДВ, витратами на транспортування та надбавками облгазів ціна на газ для потреб населення становитиме 8550 грн. за 1 тис. куб. м, про що було оголошено урядом раніше.

З 1 травня 2019 року по 31 грудня 2019 року ціна на газ для населення, згідно з розрахунками ЕП, повинна становити приблизно 9851,66 гривні за 1 тис. куб. м.

А з 1 січня 2020 року «ринкова» ціна на газ для населення за умови збереження показника базової ціни встановиться на рівні приблизно 12313,85 гривні, згідно з документом.