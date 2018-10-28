Доба ООС: загинув український військовослужбовець

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні на 07:00 28 жовтня говориться:

«Упродовж минулої доби, 27 жовтня, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Окупанти 15 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Під час обстрілів озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, було застосовано 5 разів.

Так, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районі населених пунктів Кримське, Луганське, Світлодарськ, Піски, Опитне, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське.

Під час бойових дій загинув один воїн зі складу Об'єднаних сил.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Позиції Об'єднаних сил в районі населеного пункту Луганське, противник обстрілював з мінометів 120-го калібру, а по опорних пунктах біля Світлодарська, Пісків та Водяного вів вогонь з мінометів калібру 82 мм. По захисниках останнього, протягом дня, окупанти застосували цю зброю двічі.

У районах Луганського та Пісків, окрім мінометів, окупанти відкривали вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Підрозділи, що обороняються, рішучими діями вогневі засоби противника подавили.

На Приазов'ї противник проявив найбільшу вогневу активність. Об’єднані сили тримають ситуацію під своїм контролем та готові до реагування на різкі зміни в обстановці.

За даними розвідки, двох бойовиків російсько-окупаційних військ знищено, ще двох - поранено.

Поточної доби ворог відкривав вогонь один раз, поблизу Авдіївки. Важке озброєння не застосовувалось. Втрат немає».