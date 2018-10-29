Умер основатель первой украинской школы Донецка

Вчера, 28 октября, скончался основатель первой украинской школы в Донецке Леонид Громовой.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил политолог и публицист, переселенец из Донецка Станислав Федорчук, передает Остров.

Леонид Громовой сумел создать уникальный образовательный проект уже в начале 90-х годов, внедрив инновационные методы воспитания учеников. Это была первая украинская школа города Донецка.

«В течение многих лет он был верным побратимом всем, кто стремился к украинской Донетчине, кто понимал, что без украинской качественной школы - не будет самой Украины. Будучи новатором, человеком, повернутым лицом к детям, - он создал одну из лучших школ Украины. Подтверждение этому многочисленные ученики, которые, выйдя из стен 65 школы Донецка, получали образование в Киеве, Варшаве, Лондоне, Мюнхене, Берлине. Сейчас школа находится под властью оккупантов, а директором там работает бывший сотрудник КГБ, поставленный еще Партией регионов перед войной», - написал Федорчук.

По его информации, в дом Леонида Громового в Донецке попал «Град», он получил ранения и уехал из города, в котором прожил значительную часть своей жизни. Последние годы педагог жил под Киевом, тяжело болея.