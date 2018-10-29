Савченко звернулась за допомогою до екс-заступника генпрокурора Рената Кузьміна

Заарештована нардеп просить допомогти їй людину, яка знаходиться у розшуку, - для «перемоги українського народу».

Народний депутат Надія Савченко звернулась з «відкритим листом» до колишнього заступника генерального прокурора України Рената Кузьміна, якого розшукують за підозрою в зловживанні владою або службовим становищем:

«Шановний Ренате Равелійовичу!

Я знайома з вашою біографією і з Вашою професійною діяльністю в Україні в часи виконання Вами обов’язків на посаді заступника генерального прокурора України. Моя чесна думка – Ви не безпідставно порушили кримінальні справи проти Луценка, Тимошенко, Кучми. Точно так же, як і небезпідставно постмайданівська влада порушує кримінальні справи проти Януковича і групи олігархів колишніх «регіоналів»…

З усіх Ваших політичних поглядів і ідей мені подобається виключно одне: це відновлення і стабілізація правового поля України в спеціалізованому міжнародному суді відповідно до міжнародного права і демократичних цінностей цивілізованого світу…

Я впевнена, що та юридична робота в міжнародному правовому полі, яку Ви зараз виконуєте, послужить на користь Україні і буде історичним уроком, корисним світовому суспільству. Ситуація з відкритою проти мене кримінальною справою є показовою в діях чинної влади в Україні. Понад усе я хотіла б, щоб вона послужила на користь Україні у відновленні правового поля, у законодавстві України і у становленні справедливої професійної судової системи України. Розгляд моєї справи в ЄСПЛ буде корисним для України. Я буду вдячна, якщо Ви погодитесь консультувати мене з питань захисту та можливого звернення до ЄСПЛ. Ваша співпраця з моїми адвокатами значно посилить шанси на перемогу України над свавіллям і беззаконням кожної політичної «еліти», котра приходить до влади в Україні, а це і буде наша спільна перемога – перемога українського народу!

З повагою, Надія Савченко».