Дoбa OОС: поранено одного військовослужбовця

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні на 07:00 30 жовтня говориться:

«Упродовж минулої доби, 29 жовтня, ситуація в районі проведення операції залишалася напруженою, проте цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Окупанти 20 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, противник при цьому не застосовував.

Кількість обстрілів, в порівнянні з попередньою добою не зросла, але противник збільшив інтенсивність застосування стрілецької зброї, зокрема і великокаліберної.

Ворог вів вогонь по наших позиціях в районах населених пунктів Станиця Луганська, Верхньоторецьке, Авдіївка, Піски, Красногорівка, Новотроїцьке, Новомихайлівка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське.

Під час ведення бойових дій протягом минулої доби один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Від початку цієї доби, противник, зі стрілецької зброї, обстріляв позиції наших військ у районі Павлополя. Втрат серед наших оборонців немає.

За даними розвідки, 29 жовтня, 1 бойовика російсько-окупаційних військ було знищено, ще двох – поранено».