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Угорщина відмовилась від «уповноваженого по Закарпаттю»

Угорщина змінила скандальну назву посади урядового уповноваженого по Закарпаттю, яка викликала жорсткий спротив України.


Відповідне рішення опубліковане в офіційному виданні Міністерства юстиції Угорщини у понеділок, 29 жовтня, копія якого є у розпорядженні Європейської правди.

У понеділок Будапешт офіційно змінив посаду Грежі на «уповноваженого міністра, відповідального за розвиток співпраці Сабольч-Сатмар-Березької області та Закарпатської області, а також координацію програми розвитку дитячих навчальних закладів Карпатського регіону».

Тобто тепер у назві посади йдеться не про розвиток однієї області, а про співпрацю двох сусідніх прикордонних регіонів. Угорщина фактично повернула назву посади Грежі, яка існувала до весни поточного року, додавши до функцій уповноваженого роботу із ДНЗ Закарпаття.

На початку серпня Київ висловив протест через створення в уряді Угорщини посади «уповноваженого міністра з питань розвитку Закарпаття і програми розвитку дошкільних навчальних закладів Карпатського басейну», яку обійняв Іштван Грежа.

Україна сприйняла це рішення як втручання у внутрішні справи, оскільки «до компетенції уповноваженого віднесено частину суверенної території України». У МЗС навіть заявили про готовність заборонити в'їзд в Україну уповноваженому, якщо назву його посади не буде змінено.

31 серпня Павло Клімкін повідомив, що його колега Петер Сійярто пообіцяв змінити конфліктну назву. Згодом Угорщина підтвердила дану домовленість.


"ОБКОМ"

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30 Октября 2018 12:07

 

 

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