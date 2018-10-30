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Новым главой Киевской ОГА стал бывший начальник полиции Киева

Президент Петр Порошенко назначил первого заместителя председателя Одесской областной государственной администрации, экс-начальника Национальной полиции в Киеве Александра Терещука председателем Киевской областной государственной администрации.


Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента, передают Українськi Новини.

Терещук - 1964 года рождения, с 1984 года он служил в органах внутренних дел. В частности, в 2000-х он возглавлял Печерское и Голосеевское районные управления Министерства внутренних дел в Киеве, в 2008-2010 годах был заместителем начальника Главного управления МВД в Киеве, в 2012 году - начальником управления МВД по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

С ноября 2012 по июль 2014 года Терещук возглавлял управление МВД в Волынской области, соответственно, подпадал под люстрацию.

С июля 2014 года он был начальником главного управления МВД в Киеве, а в июле 2015 года в связи с созданием Национальной полиции Порошенко снял запрет на занятие Терещуком должностей из-за люстрации, и он возглавил главное управление Нацполиции в Киеве.

В декабре 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков уволил Терещука, по данным СМИ из-за того, что тот выступал против переаттестации полицейских и спровоцировал конфликт с главой Нацполиции Хатией Деканоидзе.

С апреля 2016 года Терещук был первым зампредседателя Одесской ОГА.


"ОБКОМ"

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30 Октября 2018 13:56

 

 

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