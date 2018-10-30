«Астанавітєсь!»: суд втомився слухати захист Януковича і призначив дату його останнього слова

Оболонський райсуд Києва оголосив про завершення стадії судових дебатів у справі про державну зраду президента-втікача Віктора Януковича.

Таке рішення колегія суддів ухвалила на засіданні 30 жовтня, повідомляє Gazeta.ua.

Головуючий суддя Владивлав Дев'ятко зупинив виступ адвоката Олександра Байдика.

«Беручи до уваги, що промова Байдика спрямована на повтори, виходить за межі кримінального провадження, суд вважає за необхідне зупинити промову захисника Байдика. Беручи до уваги, що захисники Сердюк, Федоренко, Біленко та Фазикош, яких суд не усував від участі у судовому засіданні, не з'явилися на судове засідання, а суд не замінював їх іншими захисниками, судові промови учасників судових дебатів закінчені», - сказав Дев'ятко.

Загалом сторона захисту виступала приблизно 50 год.

Наступне засідання суд призначив на 10:00 19 листопада - цього дня обвинувачений Янукович зможе виступити з останнім словом.

«Суд призначає одну дату для звернення Віктора Федоровича Януковича - 19 листопада. Віктор Федорович Янукович принаймні двічі викликався для звернення до суду з останнім словом: 12 жовтня та 23 жовтня, але не скористався. Тому суд не вважає за необхідне призначати резервні дати. Якщо він не скористається наданим йому правом, згідно Кримінально-процесуального кодексу, у суду буде право вийти до нарадчої кімнати для ухвалення остаточного рішення у справі», - оголосив Дев'ятко.