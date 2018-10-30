Украинских моряков обменяли на российских

В пресс-службе российского омбудсмена Татьяны Москальковой заявили об обмене семерых российских моряков судна «Норд» на семерых украинских моряков судна «ЯМК-0041».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Капитан сейнера «Норд» Владимир Горбенко, в отношении которого возбуждено уголовное дело, остается в Украине.

Украинское судно «ЯМК-0041» было задержано пограничной службой РФ в аннексированном Крыму 4 мая 2018 года. Российское судно «Норд» было задержано Государственной пограничной службой Украины 25 марта в акватории Азовского моря.