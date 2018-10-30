В Париж съедутся Порошенко, Трамп и Путин

Президент Украины Петр Порошенко отправится с визитом в Париж 11 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-лужбу Администрации президента Украины.

В этот день в Париже состоятся мероприятия, приуроченные ко 100-летию завершения Первой мировой войны.

«Президент Украины получил приглашение от Президента Франции принять участие в мероприятиях по случаю окончания Первой мировой войны, которые пройдут в Париже 10-11 ноября. Сейчас прорабатываются вопросы организации визита главы украинского государства в Париж», - сообщили в АПУ.

Добавим, что в эти дни в Париже также должна состояться встреча президент США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.