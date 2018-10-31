Доба ООС: знищено трьох бойовиків

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні на 07:00 31 жовтня говориться: «Упродовж минулої доби, 30 жовтня, ситуація в районі проведення операції залишається напруженою, проте, цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Окупанти 21 раз прицільно відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому противник 6 разів застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Так, протягом минулої доби, ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Луганське, Верхньоторецьке, Авдіївка, Піски, Опитне, Мар’їнка, Красногорівка, Павлопіль, Гнутове, Ломакине, Водяне та Лебединське.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 82 мм ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу Авдіївка, Пісків, Ломакиного та Луганського. Опорні пункти наших військ біля останнього окупанти також накривали вогнем з мінометів 120-го калібру. По позиціях біля цього населеного пункту на Світлодарському напрямку противник застосував важке озброєння найбільше – 3 рази.

Внаслідок обстрілів, 30 жовтня, двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

Ввечері, після 17.00, майже всі свої вогневі зусилля ворог сконцентрував на Приазов'ї. Наші підрозділи діяли адекватно обстановці, за потреби вівся вогонь з чергових засобів.

За даними розвідки, трьох бойовиків російсько-окупаційних військ минулої доби знищено та ще двох - поранено.

Сьогодні зафіксовано два ворожих обстріли. По позиціях Об'єднаних сил, зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів, вогонь вівся біля Лебединського. Втрат не допущено».