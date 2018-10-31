ООН не подобається «напруження» в Азовському морі

Про це під час слухань Радбезу ООН щодо ситуації в окупованих областях на Сході України заявила заступник Генерального секретаря ООН із політичних питань Розмарі Дікарло.

«ООН слідкує за інформацією про зростання напруження у Азовському морі, що негативно впливає на загальну атмосферу у регіоні. Ми наголошуємо на потребі уникати ризику ескалацій, провокацій та прорахунків», - сказала Дікарло, повідомляє Укрінформ.

Вона закликала усі сторони до повного дотримання Мінських угод.

«Мінські угоди, підтримані Радбезом, формують єдині погоджені рамки для переговорів щодо миру у Східній Україні. Відповідно до очікувань Радбезу, ООН закликає до швидкого прогресу у втілені Мінських угод», - наголосила заступниця Генсека ООН.

Дікарло додала, що ООН також закликає усі сторони «уникати будь-яких односторонніх кроків, здатних поглибити розділ або віддалитися від духу й літери Мінських угод».