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В НАБУ заперечують стеження за київською синагогою

Єврейська громада Києва звернулася до правоохоронців, тому що за київською синагогою нібито слідкує Національне антикорупційне бюро. У відомстві цю інформацію спростовують.


Головний рабин України Моше Реувен Асман стверджує, що у жовтні служба безпеки єврейської громади виявила осіб, які професійно здійснювали приховане спостереження за приміщенням центральної синагоги Києва та за її вірянами, повідомляє Українська правда.

Так, єврейська громада пише, що встановила транспортні засоби з підробленими номерними знаками, які використовувалися для спостереження.

У зверненні зазначають, що під час перевірки молитовного дому виявили пристрої зняття інформації.

«З власних компетентних джерел отримана інформація про ідентифікацію деяких осіб, які приймали участь у незаконному спостереженні, а саме осіб, що мають безпосереднє відношення до НАБУ», - йдеться в заяві.

Також у зверненні Моше заявив, що нещодавно під час проведення негласних слідчих дій були зафіксовані висловлювання високопосадовця вищого рівня правоохоронного органу, що принижують честь і гідність єврейського народу.

Рабин вимагає від правоохоронців дати оцінку діям НАБУ, а також закликає міжнародні організації взяти під контроль розслідування.

У відомстві інформацію про слідчі дії в синагозі заперечують.

«Жодних пристроїв для прихованого зняття інформації у приміщенні центральної синагоги міста Києва Національне бюро не встановлювало, візуального спостереження за будівлею не здійснювало», - повідомили в НАБУ.

Крім того очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький у розмові з УП зазначив, що САП дозволу на слідчі дії в київській синагозі не давала.


"ОБКОМ"

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31 Октября 2018 14:45

 

 

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