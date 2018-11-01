Дoба ООС: поранено двох українських військовослужбовців

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Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні на 07:00 1 листопада говориться:

«Упродовж минулої доби, 31 жовтня, ситуація в районі проведення операції має деякі ознаки загострення, проте, залишається цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Окупанти 24 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому, противник 5 разів застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, на Луганському напрямку, поблизу населеного пункту Нижнє, вночі ворог обстріляв опорні пункти Об'єднаних сил з артилерії калібру 122 мм, та, приблизно в той же час, відкривав вогонь в районі Кримського з мінометів калібру 82 та 120 мм.

Два випадки застосування окупантами мінометів зафіксовано також поблизу Золотого.

Крім того, протягом минулої доби, ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Новоселівка Друга, Авдіївка, Піски, Новотроїцьке, Березове, Новомихайлівка, Старогнатівка, Павлопіль, Водяне, Гнутове, Лебединське та Широкине. Вогонь з важкого озброєння у цих випадках не вівся.

У ході бойових дій поранено двох військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил.

Від початку цієї доби зафіксовано обстріл позицій Об'єднаних сил в районі Авдіївки з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Втрат з нашого боку немає.

За даними розвідки, 31 жовтня 4-х осіб зі складу російських окупаційних військ поранено».


"ОБКОМ"

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01 Ноября 2018 08:57

 

 

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