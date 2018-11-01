Пенсійному фонду представили нового керівника

Новим головою Пенсійного фонду України призначили колишнього державного секретаря Міністерства фінансів України Євгена Капінуса.

Про це повідомили УНН у прес-службі фонду.

«Сьогодні міністр соціальної політики Андрій Рева представив Євгена Капінуса колективу Пенсійного фонду», — розповіли у прес-службі.

Нагадаємо, 14 лютого 2017 року уряд призначив Євгена Капінуса державним секретарем Міністерства фінансів України. 3 жовтня 2018 року його було відсторонено від посади держсекретаря Мінфіну.

До цього з грудня 2014 року посаду голови Пенсійного фонду обіймав Олексій Зарудний.