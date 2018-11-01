Нацбанк не побачив у санкціях РФ нічого жахливого

У Національному банку вважають, що ведення санкцій з боку Росії проти 322 громадян та 68 компаній з України не матимуть впливу на макроекономічну стабільність країни.

Про це під час брифінгу сказала перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Дати глибоку оцінку ми поки не можемо. Стосовно контрсанкцій, то Україна ввела санкції набагато раніше, тому певні контрзаходи ми вже застосували. Що стосується того, як саме це вплине на макрофінансову стабільність, то слід сказати наступне: більшість санкцій застосовано проти фізичних осіб, тобто санкції стосуються блокування безготівкових коштів, активів, цінних паперів, всього, що знаходиться на рахунках російських банків в Росії. Мені хочеться вірити, що, враховуючи те, що список складається з депутатів, держчиновників, вони в Росії свої гроші не зберігають. В будь-якому випадку це їхні власні заощадження, і яким чином це вплине на макрофінансову стабільність, хочеться вірити, що ніяк», - сказала Рожкова.

За її словами, якщо говорити про юридичних осіб, то серед банків там є тільки один «Кредит Дніпро». «І я хочу вірити, що він не має ніяких операцій з Росією», - зазначила перший заступник голови НБУ.