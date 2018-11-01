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10:45

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10:33

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Меркель підтримує продовження санкцій проти РФ

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляє про наміри підтримати продовження введених Європейським союзом санкцій стосовно РФ.


«Німеччина виступатиме за продовження санкцій», - сказала А.Меркель на спільному брифінгу з П.Порошенком після завершення зустрічі в четвер у Києві.

Порошенко та Меркель на зустрічі обговорили ситуацію в акваторії Азовського моря та в Керченській протоці.

«Ми також обговорили загрозу ескалації в акваторії Азовського моря та Керченської протоки. Ми докладаємо всіх можливих зусиль для того, щоб російська сторона чітко дотримувалася міжнародного права», - сказав П. Порошенко на брифінгу.


Інтерфакс-Україна

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01 Ноября 2018 15:56

 

 

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