Доба ООС: один військовослужбовець загинув, двох поранено

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні на 07:00 02 листопада говориться:

«Упродовж минулої доби, 1 листопада, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Окупанти 20 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. 1 раз противник застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Так, протягом минулої доби, ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Станиця Луганська, Золоте, Зайцеве, Авдіївка, Березове, Красногорівка, Новотроїцьке, Старогнатівка, Гранітне, Чермалик, Гнутове, Водяне та Лебединське.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 82 мм ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Чермалик. Найбільшу вогневу активність окупанти проявили на Маріупольському напрямку.

Внаслідок бойових дій загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил, ще два – отримали поранення.

Від початку поточної доби противник 3 рази обстріляв наші позиції - поблизу Авдіївки, Мар'їнки та Широкиного. Важке озброєння не застосовувалось. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

За даними розвідки, 1 листопада, два бойовики російсько-окупаційних військ знищено та ще чотирьох – поранено».