В оккупированном Крыму 4-й год подряд сокращается рождаемость

На освобожденное таким образом от крымских детей пространство радостно прут «освободители» полуострова – взрослые представители российских масс.

За 9 месяцев 2018 года, по данным «Крымстата», на полуострове родилось 15115 детей. Это на 3% меньше, чем за тот же период 2017 года, сообщает Kafanews.

Согласно приведенным на сайте ведомства данным, рождаемость на полуострове снижается 4 год подряд. При этом в 2018 году снизилась и смертность - до 20,1 тыс. человек, это на 3,4% меньше, чем годом ранее.

Таким образом, естественная убыль населения в Крыму за девять месяцев 2018 года составила 4,9 тыс. человек. За этот период число умерших в Крыму на 1000 человек населения составляет 14,1. Средний коэффициент смертности в мире оценивается в 8,6 смертей на тысячу населения.

Недавно заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил о массовом заселении россиянами аннексированного полуострова, в том числе - и отставными военнослужащими РФ. Это, подчеркнул Тука, «считается одним из преступлений против человечности – изменение этнического состава населения на оккупированных территориях. Это Россия сейчас активно и делает».