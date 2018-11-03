 

06 ноября

17:38

Делегація РФ у Мінську заявила, що визнає результати «виборів» в ОРДЛО

17:22

Луценко заявив, що вже отримав від Ради «вотум довіри»

16:02

Cорвано заседание АМКУ, посвященное рассмотрению дела о монополии «ДТЭК» Ахметова

15:21

НАБУ завершило расследование «дела Омеляна»

14:36

Рада створила ТСК для вивчення нападу на Катерину Гандзюк

13:05

Луценко пообіцяв сьогодні подати заяву про відставку

09:25

Дoба ООС: без втрат

05 ноября

09:02

Доба ООС: один військовослужбовець загинув, ще четверо отримали поранення

04 ноября

14:21

Поліція підтвердила факт смерті Катерини Гандзюк

13:21

Катерина Гандзюк померла

10:08

Доба ООС: поранено двох українських військовослужбовців, знищено трьох бойовиків

03 ноября

18:14

В УПЦ МП признались: по могилам в Харькове катался на джипе их поп – «простой и добрый»

17:51

Україна і Туреччина підпишуть угоду про ЗВТ до кінця року

11:46

Порошенко з Варфоломієм підписали угоду

10:45

Московский террорист Гиркин уверен, что российские каратели жестоко подавят бунт населения оккупированной части Донбасса

10:33

Експерти МВФ у неділю почнуть розгляд держбюджету України на 2019 рік

08:51

Дoба ООС: втрат немає

02 ноября

16:01

Луценко «не бачить» жодного замовника нападів на активістів

13:37

Конституційний Суд відмовився оцінювати конституційність мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення

12:09

В оккупированном Крыму 4-й год подряд сокращается рождаемость

11:29

На Донетчине за нападение на военнослужащего задержан «Вася Картавый» - экс-нардеп от ПР

10:58

Запас газа в украинских ПХГ превысил прошлогодний

09:06

Доба ООС: один військовослужбовець загинув, двох поранено

01 ноября

15:56

Меркель підтримує продовження санкцій проти РФ

13:34

Меркель прибула до Києва

12:51

Нацбанк не побачив у санкціях РФ нічого жахливого

12:24

Пенсійному фонду представили нового керівника

12:06

У Києві з’явився єдиній електронний квиток на транспорт

10:34

РФ ввела санкции против украинских граждан и компаний

09:39

У Києві відновили обмеження швидкості руху до 50 кілометрів на годину

Порошенко з Варфоломієм підписали угоду

Президент Петро Порошенко і Вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю та взаємодію між Україною та Вселенським патріархатом.


«Сьогодні історичний день. Ми уклали угоду про співробітництво та взаємодію між Україною та Вселенським патріархатом, яку разом з Його Всесвятістю ми щойно підписали», - написав Порошенко в Twitter.

Трансляція підписання угоди велася на сторінці президента в Facebook, повідомляє Українська правда.

«Я від імені українського народу дуже вдячний Його всехсвятості, синоду, всім ієрархам Вселенського патріархату за надзвичайно важливе і мудре рішення про відкриття для української нації дверей церкви і дороги додому», - сказав Порошенко.

«І угода, яку ми сьогодні підписали, завершує цей процес, робить всі умови для того, щоб процес підготовки до собору, процес надання томосу був приведений у абсолютно чітку відповідність до канонів православної церкви», - зазначив він.

Президент наголосив, що 3 листопада – це історичний день для створення Української автокефальної православної церкви.

«Закликаю українців молитися за мир, за єдність української церкви, молитися за те, щоб Господь не допустив провокацій, яких так прагнуть наші вороги, щоб Господь не допустив крові. Ми будемо робити все можливе, щоб якнайшвидше завершити процес надання томосу українській церкві Вселенським патріархом Варфоломієм», - сказав Порошенко.

У свою чергу Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що «це виключне право матері-церкви – дарувати автокефалію, коли вона вважає за доцільне, коли всі умови готові для цього процесу».

«Ми переконані, що рішення про автокефалію приведе до єдності всіх православних в Україні», - додав також Варфоломій.

«Дякую за молитви за Вселенський патріархат. Дякую за прекрасний храм святого Андрія, який ви нам передали в Києві, щоб було постійне представництво матері-церкви в столиці України», - зазначив він і висловив сподівання, що незабаром знову відвідає Україну.


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

03 Ноября 2018 11:46

 

 

Діяльність якого органу найбільш викликає у Вас довіру?

Національна поліція (9)

Генеральна прокуратура (4)

Національне антикорупційне бюро (59)

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (3)

Служба безпеки України (26)

Головна військова прокуратура (4)

Жодна структура з цього переліку довіри не заслуговує (175)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 