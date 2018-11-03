Порошенко з Варфоломієм підписали угоду

Президент Петро Порошенко і Вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю та взаємодію між Україною та Вселенським патріархатом.

«Сьогодні історичний день. Ми уклали угоду про співробітництво та взаємодію між Україною та Вселенським патріархатом, яку разом з Його Всесвятістю ми щойно підписали», - написав Порошенко в Twitter.

Трансляція підписання угоди велася на сторінці президента в Facebook, повідомляє Українська правда.

«Я від імені українського народу дуже вдячний Його всехсвятості, синоду, всім ієрархам Вселенського патріархату за надзвичайно важливе і мудре рішення про відкриття для української нації дверей церкви і дороги додому», - сказав Порошенко.

«І угода, яку ми сьогодні підписали, завершує цей процес, робить всі умови для того, щоб процес підготовки до собору, процес надання томосу був приведений у абсолютно чітку відповідність до канонів православної церкви», - зазначив він.

Президент наголосив, що 3 листопада – це історичний день для створення Української автокефальної православної церкви.

«Закликаю українців молитися за мир, за єдність української церкви, молитися за те, щоб Господь не допустив провокацій, яких так прагнуть наші вороги, щоб Господь не допустив крові. Ми будемо робити все можливе, щоб якнайшвидше завершити процес надання томосу українській церкві Вселенським патріархом Варфоломієм», - сказав Порошенко.

У свою чергу Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що «це виключне право матері-церкви – дарувати автокефалію, коли вона вважає за доцільне, коли всі умови готові для цього процесу».

«Ми переконані, що рішення про автокефалію приведе до єдності всіх православних в Україні», - додав також Варфоломій.

«Дякую за молитви за Вселенський патріархат. Дякую за прекрасний храм святого Андрія, який ви нам передали в Києві, щоб було постійне представництво матері-церкви в столиці України», - зазначив він і висловив сподівання, що незабаром знову відвідає Україну.