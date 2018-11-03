Україна і Туреччина підпишуть угоду про ЗВТ до кінця року

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час спільного виступу з президентом України Петром Порошенком у Стамбулі.

«Сьогодні ми прийняли рішення до кінця року завершити роботу з підписання угоди про Зону вільної торгівлі. Віримо, що завдяки цій угоді ми зможемо досягти нашої мети — торгового балансу у 10 млрд доларів», — сказав Ердоган, передає кореспондент УНН.

Крім того, за словами Ердогана, з кожним днем посилюється і розвивається співробітництво в галузі військово-промислового комплексу.