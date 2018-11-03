В УПЦ МП признались: по могилам в Харькове катался на джипе их поп – «простой и добрый»

Стало известно имя священника, который разрушил 10 памятников на кладбище Харькова.

Харьковская епархия УПЦ Московского патриархата назвала имя священника, протаранившего памятники на кладбище, сообщает Newsroom.kh.ua. По словам представителя пресс-службы епархии отца Михаила, водителем внедорожника является протоиерей Михаил Люшуков.

Напомним, инцидент произошел вчера на кладбище №14. По данными правоохранителей, автомобиль Toyota Land Cruiser по неизвестным причинам заехал на могилы и повредил надгробия. Следователи открыли уголовное производство по статье 297 УК Украины («надругательство над могилой»).

Стоит отметить, что очевидцы происшествия в соцсетях сообщают о том, что за рулем транспортного средства находился нетрезвый служитель церкви Священномученика Александра, однако в полиции информацию о наличии алкоголя в крови водителя пока не подтвердили.

Представитель Харьковской епархии УПЦ МП протоиерей Сергий извинился перед родственниками тех, чьи могилы были разрушены, и сообщил, что причиной произошедшего могли быть проблемы со здоровьем священнослужителя.

«По словам отца Михаила, он сам добровольно пошел на экспертизу. Еще он пойдет к врачу, может быть микроинсульт был. Как матушка говорит, он не знает, где оказался. Мы будем стараться дойти до правды. Отец Михаил – добрый, простой человек. Он искренне сожалеет», - отметил он.

Кроме того, священнослужитель отметил, что поврежденные памятники будут восстановлены за счет попа-автомобилиста.