Доба ООС: поранено двох українських військовослужбовців, знищено трьох бойовиків

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Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні на 07:00 04 листопада говориться:

«Протягом минулої доби, 3 листопада, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об'єднаними силами.

Російські окупанти 20 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому ворог 2 рази застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Російсько-окупаційні війська, з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районі населених пунктів Золоте, Шуми, Авдіївка, Піски, Невельське, Мар'їнка, Красногорівка, Богданівка, Чермалик, Павлопіль, Водяне та Широкине.

Внаслідок обстрілів 2 військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення.

Вогневого впливу з мінометів 82-го калібру зазнали захисники Золотого та Пісків, а по позиціях в районі Невельського ворог стріляв з озброєння БМП.

Тричі за минулу добу точилися бойові дії поблизу Красногорівки, що на Донецькому напрямку. Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Підрозділи Об'єднаних сил адекватно відповідали вогнем з чергових засобів.

За даними розвідки, протягом доби було знищено трьох окупантів, ще трьох – поранено.

Поточної доби противник тричі обстріляв наші позиції - в районах Авдіївки, Гнутового та Новотошківського. Поблизу останнього на позиції оборонців України впало 10 ворожих мін калібру 82 мм. Внаслідок бойових дій один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення».


"ОБКОМ"

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04 Ноября 2018 10:08

 

 

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