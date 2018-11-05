Доба ООС: один військовослужбовець загинув, ще четверо отримали поранення

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Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні на 07:00 05 листопада говориться:

«Упродовж минулої доби, 4 листопада, ситуація в районі проведення операції була напруженою, проте, цілком контрольованою Об'єднаними силами.

Російські окупанти 18 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому ворог 13 разів застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Противник вів прицільний вогонь з мінометів різного калібру, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Золоте, Авдіївка, Новотроїцьке, Павлопіль, Водяне, Гнутове, Лебединське.

Позиції Об'єднаних сил у районі Золотого окупанти двічі обстрілювали з мінометів калібру 120 мм. Тут же тричі ворог застосував міномети 82-го калібру. Вогневого впливу з цієї ж зброї зазнали опорні пункти наших військ неподалік Новотошківського, Авдіївки, Павлополя, Водяного, Гнутового та Лебединського.

Внаслідок бойових дій, один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, троє - зазнали легких поранень та один – отримав поранення середньої важкості.

Підрозділи, що обороняються, вживають активних заходів, зокрема й вогневого впливу на окупантів, з метою недопущення прориву противника, утримання займаних позицій і збереження життя та здоров'я військовослужбовців Об'єднаних сил. Жоден випадок відкриття вогню противником не залишається поза увагою.

За даними розвідки, протягом 4 листопада, 3-х окупантів було знищено та ще 4-х - поранено.

Від початку доби російські окупанти двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил на Маріупольському напрямку - в районі населених пунктів Павлопіль та Гнутове. Важке озброєння не застосовувалося. Втрат серед наших захисників немає».


"ОБКОМ"

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05 Ноября 2018 09:02

 

 

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