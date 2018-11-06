Дoба ООС: без втрат

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Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні на 07:00 06 листопада говориться:

«Упродовж минулої доби, 5 листопада, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Окупанти 14 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. 1 раз противник застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Ворог здійснював обстріли наших оборонних укріплень в районах населених пунктів Вільний, Луганське, Новолуганське, Новомихайлівка, Красногорівка, Павлопіль та Гнутове.

Противник уникає активних зіткнень, разом з тим намагається підтримувати нестабільність на лінії зіткнення.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 120 мм ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу Павлополя. Саме біля цього населеного пункту на Маріупольському напрямку окупанти проявили найбільшу вогневу активність.

Внаслідок бойових дій жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

Сьогодні, 6 листопада, один ворожий обстріл зафіксовано поблизу Павлополя. Важке озброєння не застосовувалось. Втрат немає.

За даними розвідки, протягом минулої доби два російських окупанти отримали поранення».


"ОБКОМ"

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06 Ноября 2018 09:25

 

 

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