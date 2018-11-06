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Луценко пообіцяв сьогодні подати заяву про відставку
Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що у вівторок подасть заяву про свою відставку.
Про це він сказав, виступаючи у Верховній Раді, повідомляє Українська правда.
За його словами, тимчасова слідча комісія ВР щодо розслідування справи про вбивство радника мера Херсона і активісти Катерини Гандзюк буде неефективною.
«Організаторам ТСК потрібен не результат. Їм потрібен піар для боротьби за владу», - додав він.
«Щоб не було сумнівів, що за владу ніхто не чіпляється, я сьогодні подаю заяву про відставку президенту України, і ви в парламенті маєте розглянути маєте розглянути це питання. Прошу зробити це цього тижня», - сказав він.
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