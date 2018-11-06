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НАБУ завершило расследование «дела Омеляна»

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщили министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну о завершении досудебного расследования по фактам возможного незаконного обогащения и декларирования недостоверной информации.


Об этом сообщили агентству Интерфакс-Украина в САП во вторник.

Как сообщила пресс-служба НАБУ, во вторник, 6 ноября 2018 года, стороне защиты предоставлен доступ к материалам уголовного производства для ознакомления.

В НАБУ напомнили, что по данным следствия, в 2015 году, находясь на должности заместителя министра инфраструктуры Украины, В.Омелян приобрел в собственность активы, законность получения которых не подтверждена доказательствами, и стоимость которых значительно превышает его законные доходы.

Речь идет о новом внедорожнике BMW X5 2015 выпуска и наличные в сумме 90 тыс. долл. и 25 тыс. евро. Общая стоимость таких активов в то время составляла 4 млн 230,5 тыс. грн.

Кроме того, детективы НАБУ установили факты внесения министром инфраструктуры недостоверных сведений в е-декларации.

13 сентября 2018 года НАБУ уведомила В.Омеляня о подозрении в совершении уголовных преступлений по ч.3 ст.368-2 и ст.366-1 Уголовного кодекса Украины. В свою очередь, сам В.Омелян заявил, что связывает подозрение в незаконном обогащении с проводимыми им реформами, начинающимися в стране выборами и ведущимся НАБУ несколько лет делом экс-депутата Николая Мартыненко.

Вечером в тот же день на пресс-конференции в Киеве В.Омелян заявил, что отвергает коррупционные обвинения в своей адрес и не намерен подавать в отставку с должности министра. Кроме того, он заявил о якобы сотрудничестве руководства НАБУ с украинскими политиками, давлении на него со стороны данного антикоррупционного органа. Министр также заявил о намерении защищать свое имя, честь и достоинство в суде.

14 сентября Соломенский районный суд г.Киева отпустил В.Омеляна на поруки, поручителем выступил министр по делам молодежи и спорта Игорь Жданов. Согласно решению суда, министр также должен будет прибывать в НАБУ по первому требованию, уведомлять о фактах смены места проживания и работы, прекратить общение со свидетелями и сдать загранпаспорта. Решение вступило в силу после его оглашения в зале суда.

16 сентября стало известно, что НАБУ разрешило подозреваемому В.Омеляну выезжать в заграничные командировки. В частности министр посетил Германию.

19 сентября Соломенский райсуд Киева принял решение об аресте имущества Омеляна.


"ОБКОМ"

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06 Ноября 2018 15:21

 

 

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