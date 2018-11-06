Луценко заявив, що вже отримав від Ради «вотум довіри»

Шлях від заяви про відставку до бажання «продовжити реформу прокуратури» виявився занадто коротким.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко у своєму блозі в «Українській правді» написав наступне:

«Сьогодні у Парламенті я дав пояснення щодо обвинувачень на адресу Генеральної прокуратури та Національної поліції у бездіяльності щодо розслідування замаху на вбивство Катерини Гандзюк. Я також запропонував парламентарям дати оцінку моїй діяльності у демократичний спосіб. 38 голосів за мою відставку – це вотум довіри та сигнал того, що депутати, так само, як і я, вважають, що реформу прокуратури та правоохоронної системи має бути продовжено».

Сьогодні після виступів генпрокурора, інших представників силових відомств та нардепів спікер ВР Андрій Парубій запропонував наступне (цитуємо стенограму засідання Ради):

«До мене були вимоги стосовно голосувань. Я можу скористатись своїм правом, я можу поставити тільки політичне рейтингове голосування, а не реальне голосування. Але, якщо є така вимога, я поставлю.

Отже, рейтингове голосування. Хто в залі підтримує заяву Генерального прокурора Юрія Луценка, прошу проголосувати, хто підтримує. Прошу проголосувати, хто підтримує. Це рейтингове голосування.

<…>

За - 38

Дякую».