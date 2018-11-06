Делегація РФ у Мінську заявила, що визнає результати «виборів» в ОРДЛО

У результаті проведених у вівторок засідань робочих груп і Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі українська сторона порушила питання скасування псевдовибори, організованих Росією на окупованому нею Донбасі, а також їх невизнання, у відповідь на що делегація РФ офіційно заявила, що Москва визнає їх результати.

Про це повідомила перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко.

«РФ сьогодні офіційно заявила, що визнає результати організованих ними ж «виборів» московського маріонеткового режиму. Українська сторона заявляє: РФ, яка дала старт псевдовиборам в окупованому Донецьку і Луганську, «виборам», які суперечать букві і духу мінських угод, сьогодні видала цією заявою мандат на війну, яку вона давно оголосила Україні», - написала І.Геращенко на своїй сторінці в соцмережі Facebook у вівторок ввечері.