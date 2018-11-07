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Доба ООС: поранено одного військового
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
У зведенні на 07:00 07 листопада говориться:
«Упродовж минулої доби, 06 листопада, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була напруженою, проте цілком контрольованою.
Противник 10 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 1 раз із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.
Російські окупаційні війська обстрілювали позиції Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Зайцеве, Шуми, Новгородське, Верхньоторецьке, Піски, Красногорівка, Старогнатівка та Павлопіль.
На Донецькому напрямку, в районі населеного пункту Красногорівка, противник застосовував міномети калібру 82 мм.
Для вогневого впливу окупанти, в основному, використовували гранатомети та великокаліберні кулемети. Підрозділи Об'єднаних сил діяли адекватно ситуації.
Упродовж минулої доби один військовослужбовець Об’єднаних сил був поранений.
За даними розвідки, 6 листопада, 2-х окупантів було знищено, ще 2 - отримали поранення.
Протягом поточної доби противник вогонь по наших позиціях не відкривав».
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