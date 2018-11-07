Доба ООС: поранено одного військового

Діяльність якого органу найбільш викликає у Вас довіру? Національна поліція (9) Генеральна прокуратура (5) Національне антикорупційне бюро (65) Спеціалізована антикорупційна прокуратура (3) Служба безпеки України (27) Головна військова прокуратура (4) Жодна структура з цього переліку довіри не заслуговує (187) Введите, пожалуйста, цифры с рисунка: АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ