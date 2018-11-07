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Суд відпустив екстрадованого екс-керівника агрохолдингу «Мрія» під особисте зобов'язання

Колишнього голову ради директорів і співвласника агрохолдингу «Мрія» Миколу Гуту, якого екстрадували 5 листопада з Швейцарії, суд відпустив без застави.


Про це Економічній правді повідомив прес-секретар Генеральної прокуратури Андрій Лисенко.

«Вчора Шевченківський райсуд прийняв рішення відпустити під особисте зобов'язання щойно екстрадованого з Швейцарії до України громадянина», - повідомив він.

«Слідство буде вести Слідче управління ГУ НП м.Києва, а процесуальне керівництво - за столичною прокуратурою», - зазначив Лисенко.

Нагадаємо, в січні 2015 року Микола Гута за запитом української сторони був оголошений Інтерполом в міжнародний розшук. Гуту підозрюють у заволодінні шахрайським шляхом грошей восьми іноземних інвестиційних фондів на загальну суму понад 100 млн доларів.

Агрохолдинг «Мрія» заснований в 1992 році Іваном і Клавдією Гут. Микола Гута приєднався до групи «Мрія» у 2002 році. Групою компаній «Мрія» володіла компанія Mriya Agro Holding Plc, яка була зареєстрована на Кіпрі.

У свою чергу 80% кіпрської компанії володіла ще одна закордонна структура — HF Assets Management Limited, якою володіла сім’я Гут. Йдеться про Івана, Клавдію, та їхніх синів —Андрія і Миколу Гутів.

Група компаній «Мрія» потрапила в складне фінансове становище — в серпні 2014 року агрохолдинг оголосив технічний дефолт. Загальний борг компанії становив близько 1,3 мільярда доларів.

У лютому 2015 року контроль над агрохолдингом перейшов кредиторам, які обрали нове керівництво компанії.

5 листопада 2018 р. стало відомо, що компанія, якою володіє Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії, завершила угоду з купівлі агрохолдингу «Мрія».


"ОБКОМ"

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07 Ноября 2018 15:14

 

 

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