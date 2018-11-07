У військовій прокуратурі впевнені: причина вибухів на арсеналі в Ічні – диверсія

Причиною вибухів у жовтні на 6-му арсеналі біля Ічні Чернігівської області стала диверсійна діяльність невстановлених осіб.

Про це сьогодні на брифінгу повідомив військовий прокурор Центрального регіону України Григорій Рябенко, передає кореспондент УНН.

«Зараз уже можна сказати про те, що причиною вибухів (на арсеналі в Ічні) є диверсійна діяльність з фізичним проникненням на технічну територію 6-го арсеналу осіб, які підлягають встановленню в ході досудового розслідування», – заявив військовий прокурор.

Він також розповів, що на сьогодні триває комплексна судова експертиза, яка проводиться Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз.

«Там поставлені питання, які стосуються і військової, і технічної, і балістичної складових. Це дуже важлива експертиза. За результатами цієї експертизи буде прийматися процесуальне рішення», – заявив Рябенко.