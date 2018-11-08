Доба ООС: трьох військовослужбовців поранено

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У ранковому зведенні станом на 07:00 08 листопада говориться:

«Упродовж минулої доби, 7 листопада, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об'єднаними силами.

Російські окупанти 19 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому, ворог тричі застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Два рази противник вів прицільний вогонь з мінометів калібру 82 мм по позиціях наших військ в районах Павлополя та Луганського, а біля останнього - застосував і 120-ти мм міномети.

Також загарбники продовжують застосування гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Окрім того, поблизу Павлополя окупанти стріляли з озброєння БМП-1 та зенітної установки ЗУ-23-2.

Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли підрозділів Об’єднаних сил в районах населених пунктів Станиця Луганська, Вільний, Луганське, Зайцеве, Авдіївка, Піски, Марїнка, Новомихайлівка, Красногорівка, Павлопіль, Гнутове та Лебединське.

В ході бойових дій три військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення.

За даними розвідки, протягом минулої доби, двох окупантів знищено та ще трьох - поранено.

Від початку доби ворог здійснив один обстріл наших позицій – поблизу Кримського. Зафіксовано вогонь з мінометів калібру 82 мм, гранатометів та стрілецької зброї. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не допущено».