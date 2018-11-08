У новому санкційному списку США - кримські санаторії, ТЕЦ і «міністерство» ОРЛО

Мінфін США в четвер оголосив про розширення санкційних списків, додавши в них три фізичних і дев'ять юридичних осіб.

Відповідно до прес-релізу Мінфіну, під санкції потрапили громадяни України Олександр Басов і Андрій Сушко, а також громадянин Росії Володимир Зарицький.

У списку юридичних осіб – «міністерство держбезпеки ЛНР», АТ КРИМТЕЦ, санаторії «Ай-Петрі», «Дюльбер», «Місхор», санаторно-курортний комплекс «Мрія Резорт & СПА», ТОВ «Південний проект», «Керуюча компанія інфраструктурних проектів» і ТОВ «Гарант-СВ».

У структуру «КРИМТЕЦ» (АТ «Кримтеплоелектроцентраль», Сімферополь) входять Сімферопольська ТЕЦ і Камиш-Бурунська ТЕЦ (Керч), «Сакські теплові мережі» і Сакська ПГУ-ТЕЦ, яка будується.

За даними системи «СПАРК-Інтерфакс», АТ «КРИМТЕЦ» контролює ТОВ «Південна енергетична компанія» (Москва) і міністерство майна Криму.

ТОВ «Південний проект» - структура банку «Росія». В кінці минулого року «Південний проект» придбав 100% акцій кримського АТ «Завод шампанських вин «Новий Світ» (перебуває під санкціями) за 1,5 млрд рублів. Сам банк «Росія», а також його найбільший акціонер Юрій Ковальчук, вже давно знаходяться під американськими санкціями.

Раніше в четвер введення цих санкцій анонсував під час телефонного брифінгу спецпредставник держдепартаменту США з питань України Курт Волкер.