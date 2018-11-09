Гройсман обіцяє, що вже за три роки зарплатня керівника «Укрпошти» не буде «космічною»

До того часу генеральний директор «Укрпошти» встигне не тільки знищити держане підприємство, але й заробити мінімум 26,8 млн грн. – без урахування надбавок і премій.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман не має наміру переукладати контракти із керівниками державних підприємств на наявних умовах, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Контракти з керівниками держкомпаній підписані, і я не можу в них втручатися. Але можу сказати точно: щойно ці контракти закінчаться, в цій вакханалії з цими космічними заробітними платами я поставлю крапку. Жоден контракт мною не буде підписаний на тих умовах, що і сьогодні», - сказав він під час години запитань до уряду в парламенті в п'ятницю, розповідаючи про заяву генерального директора «Укрпошти» Ігоря Смілянського про можливе припинення доставки пенсій.

«Мільйонні, десятимільйонна премії - це неприпустимо. Ринкова зарплата - добре, але це ринкова, а не захмарна», - наголосив В.Гройсман.

Аналогічну позицію він висловив і щодо глави компанії «Нафтогаз України» Андрія Коболєва.

«Я категорично не згоден з політикою «Нафтогазу» щодо премій», - заявив прем'єр.

Нагадаємо, що у серпні 2018 р. було укладено трирічний контракт з І. Смілянським, згідно з яким він отримує щомісяця оклад у розмірі 744 тис. грн., а також надбавку у 15% и премію.