Організаторів «виборчого процесу» в ОРДЛО вже чекають на КПВВ

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Всі особисті дані членів штабів і «виборчкомів» на окупований території вже передані українським правоохоронцям.


У Службі безпеки України наголошують на відповідальності за участь в організації псевдовиборів на окупованих територіях Донецької і Луганської області. Про це на брифінгу 9 листопада розповів голова СБУ Василь Грицак.

«Громадяни України які добровільно або під примусом беруть участь у роботі дільничних, окружних та інших виборчих комісій, не звільняються від відповідальності. Причому кримінальної, якщо є на те підстави», – сказав Грицак.

«Ваші дії, шановні друзі, в якості членів так званих «виборчих штабів», «виборчкомів» складають склад злочину, за який встановлена кримінальна відповідальність за кількома статтями Кримінального кодексу», – зазначив він.

Мова йде про статтю 109 «Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади», статтю 110 «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України», статтю 258-3 «Створення терористичної групи чи терористичної організації».

Грицак пояснив, що за наявності кваліфікуючих ознак, які обтяжують злочин, винним особам загрожує позбавлення волі на термін до 15 років ув’язнення.

Крім цього очільник СБУ наголосив, що «всі дані на членів штабів і виборчкомів уже передані українським правоохоронцям, які виконують службові обов’язки у контрольно-пропускних пунктах в’їзду-виїзду на лінії розмежування».

Глава СБУ наголосив, що результат цих незаконних «виборів» уже відомий, а керівників призначено Кремлем.


Українська правда

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09 Ноября 2018 13:52

 

 

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