Порошенко не прийняв заяву Луценка про відставку

Трюк Парубія з так званим «рейтинговим голосуванням» в Раде справив враження на президента.

Президент Петро Порошенко повернув заяву про відставку назад Генеральному прокурору Юрію Луценку. Про це Українській правді повідомили в прес-службі адміністрації президента.

«Президент повернув заяву Гепрокурору з огляду на те, що Юрій Луценко отримав вотум довіри у парламенті (всього 38 голосів під час рейтингового голосування) і перед ним стоять важливі завдання», - зазначили у відомстві.

7 листопада генпрокурор Юрій Луценко подав заяву президенту про відставку. Про таке бажання Луценко заявив з трибуни Верховної Ради 6 листопада.

Таке рішення він прийняв в зв'язку із критикою правоохоронців щодо справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.

«Щоб не було сумнівів, що за владу ніхто не чіпляється, я сьогодні подаю заяву про відставку президенту України, і ви в парламенті маєте розглянути це питання. Прошу зробити це цього тижня», - сказав він.

Луценко заявив, що не може допустити «двовладдя в країні, коли правоохоронну систему знищують бездоказово, навіть за розкритий злочин».

В той же день віце-спікер Верховної Ради і член фракції «Блок Петра Порошенка» Ірина Геращенко заявила, що провладна коаліція не підтримує відставку.

Згодом спікер Верховної ради Андрій Парубій поставив на рейтингове голосування питання відставки генпрокурора і за це віддали свої голоси лише 38 нардепів.