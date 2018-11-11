Доба ООС: загинули двоє українських військових, ще двох поранено

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні на 07:00 11 листопада говориться:

«Упродовж минулої доби, 10 листопада, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Окупанти 10 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, тричі противник застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Ворог здійснював обстріли наших оборонних укріплень в районах населених пунктів Новотошківське, Золоте, Новолуганське, Піски, Марїнка, Тарамчук та Гнутове.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 82 та 120 мм ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу Новолуганського. 82 мм міномети загарбники застосували і біля Новотошківського. Але найбільшу вогневу активність окупанти проявили біля Марїнки – протягом доби ворог тричі обстріляв її оборонців.

У ході проведення заходів з недопущення проникнення ДРГ противника у проміжки між спостережними постами на Світлодарському напрямку, внаслідок спрацювання вибухового пристрою, що був встановлений окупантами, 2 військовослужбовці Об'єднаних сил загинули, ще двоє – зазнали поранень. Докладніше про цю подію сьогодні, у ході щоденного брифінгу представника Об’єднаних сил, доповість командир бригади Руслан Татусь.

11 листопада вогневої активності ворога на лінії зіткнення не зафіксовано.

За даними розвідки, протягом минулої доби одного російського окупанта знищено, ще вісім загарбників отримали поранення».