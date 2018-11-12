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В ОРДЛО «переизбрали» ныне действующих главарей
Группировки «ЛНР» и «ДНР» подсчитали большую часть «бюллетеней» и подвели промежуточные итоги вчерашних «выборов».
Об этом сообщают Новости Донбасса со ссылкой на «РИА Новости».
Так, в «ЦИК ДНР» заявили о предварительной победе Дениса Пушилина, который якобы набрал 61% голосов избирателей.
В «ЦИК ЛНР» объявили победителей Леонида Пасечника, который после подсчета 96% бюллетеней якобы получил 68% голосов избирателей.
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