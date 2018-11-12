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У військовій прокуратурі впевнені: причина вибухів на арсеналі в Ічні – диверсія

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У справі Катерини Гандзюк арештували екс-помічника нардепа

Екс-помічника народного депутата від БПП Миколи Паламарчука Ігоря Павловського арештували у справі вбивства Катерини Гандзюк.


Про це у Twitter повідомила прес-секретар генпрокурора Ірина Сарган.

«Справа Гандзюк. У суботу в Херсоні затриманий, сьогодні судом заарештований без альтернативи застави І.Павловський (ч.3 ст.27, п. 4,6,11,12 ч.2 ст.115 ККУ)», - написала вона.

Йому висунуто звинувачення за статтями про співучасть у вбивстві Гандзюк.


Українська правда

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12 Ноября 2018 16:31

 

 

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