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У справі Катерини Гандзюк арештували екс-помічника нардепа
Екс-помічника народного депутата від БПП Миколи Паламарчука Ігоря Павловського арештували у справі вбивства Катерини Гандзюк.
Про це у Twitter повідомила прес-секретар генпрокурора Ірина Сарган.
«Справа Гандзюк. У суботу в Херсоні затриманий, сьогодні судом заарештований без альтернативи застави І.Павловський (ч.3 ст.27, п. 4,6,11,12 ч.2 ст.115 ККУ)», - написала вона.
Йому висунуто звинувачення за статтями про співучасть у вбивстві Гандзюк.
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