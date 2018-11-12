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Держдеп США про «вибори» в «ДНР» и «ЛНР»: ці утворення мають бути розформовані

Про це йдеться в заяві речника Держдепартаменту США Хезер Науерт, розміщеній на сайті американського зовнішньополітичного відомства.


«Сполучені Штати приєднуються до наших європейських союзників і партнерів у засудженні бутафорських «виборів», які відбулися 11 листопада на контрольованому Росією сході України. Вчорашні незаконні процеси були спробою Москви інституціоналізувати на Донбасі її ставлеників у так званих «Донецькій і Луганській народних республіках». Ці утворення не мають місця в Мінських угодах і в рамках конституційного урядування України, і вони мають бути розформованими разом з незаконними збройними формуваннями», - наголошується в заяві.

«Якщо Росія розраховувала, що незаконні «вибори» від 11 листопада будуть сприяти міжнародній повазі до її маріонеток, то міжнародна реакція доводить, що це було помилкою. ОБСЄ відмовилась спостерігати за вчорашнім фарсом. Дії Росії були засуджені у столицях по обидва боки Атлантики і на майданчиках Ради безпеки ООН і ОБСЄ. Сполучені Штати і Європейський Союз виступили в один голос проти вчорашнього порушення суверенітету і територіальної цілісності України. Ми продовжимо запроваджувати пов'язані з Україною санкції проти Росії, поки Москва повністю не виконає Мінські угоди і не поверне контроль над Кримом Україні», - йдеться в заяві.


УНІАН

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12 Ноября 2018 19:02

 

 

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