До Кривого Рогу повертаються газ і тепло

Чотири з шести котелень підприємства «Криворізька теплоцентраль» запущені в роботу, одна розігрівається, ще одна готується до запуску, повідомив народний депутат Костянтин Павлов.

«Запущені в роботу чотири котельні «Теплоцентралі», шоста розігрівається і виходить на параметри, щоб подавати тепло споживачам, відновлюється робота п'ятої», - цитує К. Павлова Радіо Свобода.

За його словами, у вівторок питання про стабільне постачання газу криворізьким тепловикам продовжать вирішувати в Києві, на переговорах в НАК «Нафтогаз України».

Він також повідомив, що однією з домовленостей з публічним акціонерним товариством «Криворіжгаз» також є негайне відновлення роботи аварійної служби підприємства, яку було призупинено в понеділок. Цю інформацію «Радіо Свобода» підтвердили і в ВАТ «Криворіжгаз».

Водночас депутат Криворізької міськради Микола Колесник підтвердив, що зараз тривають технічні заходи для поставок газу до двох непідключених котелень.

За його словами, аварійні бригади комунальників будуть допомагати працівникам «Криворізької теплоцентралі» запускати тепло і ліквідувати аварії.

Як повідомлялося, в неділю, 11 листопада, було оприлюднено повідомлення оператора газорозподільних мереж ПАТ «Криворіжгаз», в якому сказано, що через її відмову подати газ на підприємство чиниться тиск з боку невідомих людей в балаклавах і народного депутата Костянтина Усова. В облгазі переконані, що вирішення питання залежить від підконтрольного уряду «Нафтогазу» і підконтрольної Фонду держмайна теплоцентралі.

Близько полудня в понеділок «Криворіжгаз» заявив на своїй сторінці в Facebook про захоплення будівлі зі співробітниками компанії невідомими людьми через відмову «Нафтогазу» постачати газ «Криворізької ТЕЦ» і про неможливість гарантувати безпечне газопостачання міста.

Газопостачальна компанія відзначила, що незаконно були відкриті засувки, запущено п'ять котелень з шести, а система газопостачання розбалансована.