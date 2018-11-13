До Кривого Рогу повертаються газ і тепло

 

17 ноября

09:33

Доба ООС: ситуація напружена, втрат немає

16 ноября

11:42

Продану оголошено підозру

09:21

Комітет Генасамблеї ООН підтримав резолюцію щодо Криму як «тимчасово окупованому»

08:57

Доба ООС: поранено двох українських військових, знищено трьох бойовиків

15 ноября

21:46

У Смілі розпочалося підключення котелень до газу

20:45

Затримано бандитів, які обстріляли з гранатомету офіс «Київміськбуду»

18:50

Сквер біля посольства РФ у Києві назвали на честь Нємцова

18:39

Порошенко вимагає негайно дати Смілі газ і тепло

16:02

Тігіпко придбав у Порошенка «Кузню на Рибальському»

12:07

ЦВК нагадує кандидатам у президенти про норми моралі

11:59

Рабінович відмовився бути «гетьманом»: іудаїзм заважає

10:02

У стилобат Андріївської церкви кинули «коктейль Молотова»

09:11

Доба ООС: поранено одного українського військового, знищено трьох окупантів

14 ноября

19:23

Від початку снігопаду у Києві зафіксовано майже 500 ДТП

14:23

Замість міністерства Кабмін створив для ветеранів нову держслужбу

13:38

Спустя месяц с момента создания набсовета «Укрпошты» его члены не могут договориться о зарплате (документ)

13:18

Обійми, що зігріють усіх: Гройсман знов благає, щоб йому «розв’язали руки»

12:10

Усміхниться, вас знімають камери: на підприємствах «курячого барона» Косюка треба прикидатися щасливим

11:14

«Нафтогаз» пояснив, чому без тепла залишилися Кривий Ріг, Сміла, Шепетівка та інші міста

10:52

Представники УПЦ Московського патріархату поскаржилися президенту на шалений «тиск Москви»

08:45

Доба ОСС: ситуація контролюється, знищено двох окупантів

13 ноября

17:46

УПЦ Московського патріархату вважає себе «самокерованою та самостійною», а справжню автокефалію – «нав’язаною ззовні»

16:26

Зустріч Порошенка з ієрархами УПЦ МП зірвано

12:05

Суд приостановил производство о самострое УПЦ Московского патриархата возле руин Десятинной церкви

11:50

Продан стверджує, що не ховається за кордоном, а лікується

11:03

До Кривого Рогу повертаються газ і тепло

08:33

Доба ООС: один український військовий отримав поранення

12 ноября

19:02

Держдеп США про «вибори» в «ДНР» и «ЛНР»: ці утворення мають бути розформовані

16:31

У справі Катерини Гандзюк арештували екс-помічника нардепа

13:55

У Кривому Розі газовий бунт

До Кривого Рогу повертаються газ і тепло

Чотири з шести котелень підприємства «Криворізька теплоцентраль» запущені в роботу, одна розігрівається, ще одна готується до запуску, повідомив народний депутат Костянтин Павлов.


«Запущені в роботу чотири котельні «Теплоцентралі», шоста розігрівається і виходить на параметри, щоб подавати тепло споживачам, відновлюється робота п'ятої», - цитує К. Павлова Радіо Свобода.

За його словами, у вівторок питання про стабільне постачання газу криворізьким тепловикам продовжать вирішувати в Києві, на переговорах в НАК «Нафтогаз України».

Він також повідомив, що однією з домовленостей з публічним акціонерним товариством «Криворіжгаз» також є негайне відновлення роботи аварійної служби підприємства, яку було призупинено в понеділок. Цю інформацію «Радіо Свобода» підтвердили і в ВАТ «Криворіжгаз».

Водночас депутат Криворізької міськради Микола Колесник підтвердив, що зараз тривають технічні заходи для поставок газу до двох непідключених котелень.

За його словами, аварійні бригади комунальників будуть допомагати працівникам «Криворізької теплоцентралі» запускати тепло і ліквідувати аварії.

Як повідомлялося, в неділю, 11 листопада, було оприлюднено повідомлення оператора газорозподільних мереж ПАТ «Криворіжгаз», в якому сказано, що через її відмову подати газ на підприємство чиниться тиск з боку невідомих людей в балаклавах і народного депутата Костянтина Усова. В облгазі переконані, що вирішення питання залежить від підконтрольного уряду «Нафтогазу» і підконтрольної Фонду держмайна теплоцентралі.

Близько полудня в понеділок «Криворіжгаз» заявив на своїй сторінці в Facebook про захоплення будівлі зі співробітниками компанії невідомими людьми через відмову «Нафтогазу» постачати газ «Криворізької ТЕЦ» і про неможливість гарантувати безпечне газопостачання міста.

Газопостачальна компанія відзначила, що незаконно були відкриті засувки, запущено п'ять котелень з шести, а система газопостачання розбалансована.


Інтерфакс-Україна

Версия для печати  Версия для печати

13 Ноября 2018 11:03

 

 

Діяльність якого органу найбільш викликає у Вас довіру?

Національна поліція (9)

Генеральна прокуратура (5)

Національне антикорупційне бюро (69)

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (3)

Служба безпеки України (28)

Головна військова прокуратура (4)

Жодна структура з цього переліку довіри не заслуговує (198)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 