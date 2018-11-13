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Продан стверджує, що не ховається за кордоном, а лікується

Спеціалізована антикорупційна прокуратура надіслала повістку колишньому виконуючому обов'язки очільника державної фіскальної служби Мирославу Продану, але той каже, що поїхав за кордон для медичного обстеження.


Про це сам Продан написав 13 листопада у Facebook, повідомляє Українська правда.

Екс-очільник ДФС стверджує, що з липня звертався в ГПУ та САП і пропонував прийти і надати пояснення, але йому там не відповідали.

Наразі Продан перебуває за кордоном, за його словами, на медичному обстеженні.

Він пише, що планував поїздку через рекомендацію лікарів, «щоб переконатись у правильності поставленого діагнозу, оскільки, його проблема вирішується лише хірургічним шляхом».

«7 листопада, вже перебуваючи у клініці, несподівано дізнався від адвокатів, що САП надіслала повістку з вимогою з’явитись до слідчого… Повістка спрямована на адресу, де ніколи не проживала моя родина», - заявив Продан.

Водночас керівник САП Назар Холодницький розповів УП, що Продан ігнорує уже другий офіційний виклик. За його словами, екс-очільника ДФС чекають в САП у четвер о 10.00 ранку.

Колишній фіскал не уточнив, коли повернеться з-за кордону та чи прийде в САП 15 листопада.

Продан заявив, що лише після повернення з лікування зможе надати необхідні документи та пояснення.

5 вересня Кабінет міністрів звільнив виконувача обов'язків голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана за його власною заявою.

Продан пішов у відставку, щоб не було конфлікту інтересів, оскільки Кабмін планує провести конкурс на посаду глави Фіскальної служби і Продан збирається в ньому брати участь.

Як повідомлялося, 16 липня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що ГПУ розкрила «стійке ієрархічне об’єднання» в лавах ДФС і оголосила про підозру начальнику Вінницької ДФС Осмоловському.

Він також додав, що прокуратура розслідує порушення, вчинені Мирославом Проданом на посаді в.о. очільника ДФС.


"ОБКОМ"

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13 Ноября 2018 11:50

 

 

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